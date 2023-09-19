Казахстан и Словения обсудили перспективы развития сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар, передает во вторнирк Trend со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Токаев подчеркнул, что Словения является важным партнером Казахстана в Европейском Союзе. По его словам, две страны сохраняют положительную динамику взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Наташу Пирц-Мусар принять участие в Астанинском международном форуме в следующем году.

В свою очередь президент Словении подтвердила свою готовность к развитию сотрудничества с Казахстаном.

Президенты обсудили перспективы развития казахско-словенского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Собеседники подчеркнули позитивный опыт взаимодействия двух стран в сферах фармацевтики, логистики и IT-индустрии.

Состоялся обмен мнениями по вопросам международного характера, в частности рассмотрены дальнейшие меры по обеспечению стабильности и безопасности в мире, совершенствованию структуры ООН. В ходе беседы также была отмечена возрастающая роль Центральной Азии и Казахстана.

Президенты договорились тесно взаимодействовать в международных структурах.