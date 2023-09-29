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ЕС может упростить визовый режим для казахстанцев

Казахстан Материалы 29 сентября 2023 07:52 (UTC +04:00)
ЕС может упростить визовый режим для казахстанцев

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Заместитель Министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев провел встречу с послами и представителями дипломатического корпуса Европейского Союза, аккредитованными в Казахстане, передает Trend.

Данная встреча состоялась в рамках реализации договоренностей о начале официальных консультаций по вопросам упрощения визового режима ЕС для граждан Казахстана.

Замминистра акцентировал внимание участников мероприятия на вопросах либерализации визового режима между Казахстаном и Евросоюзом, миграционной безопасности и реадмиссии. В результате встречи европейские коллеги поддержали инициативы Казахстана в области упрощения визового режима, а также выразили готовность продолжить консультации по данному вопросу.

Отметим, что облегчение визового режима предполагает снижение стоимости консульского сбора, сокращение перечня необходимых документов, сроков рассмотрения, увеличение длительности и кратности действия визы.

Напомним, что решение об официальных консультациях по визовому режиму было достигнуто в Брюсселе после встречи Заместителя Премьер-министра – Министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон.

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