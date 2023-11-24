Токаев предложил провести один из следующих саммитов СПЕКА в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Я также хотел бы предложить Казахстан в качестве места проведения одного из следующих саммитов СПЕКА во взаимно согласованное время.

Как передает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на первом саммите глав государств-участников Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

Президент Казахстана подчеркнул, что Астана поддерживает процесс институционализации СПЕКА, призванный в полной мере раскрыть ее огромный потенциал для эффективного продвижения многопланового торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами региона.

"Более того, в будущем мы были бы рады видеть новых участников СПЕКА – представителей государств-партнеров и институтов ООН. Предлагаю правительствам наших стран создать специальную рабочую группу СПЕКА. Кроме того, пользуясь возможностью, предлагаю провести специальную панельную сессию СПЕКА на полях очередного Международного форума Астана, который состоится в июне следующего года. Это мероприятие высокого уровня призвано объединить усилия мирового сообщества для поиска консолидированных ответов на беспрецедентные вызовы современности. Я также хотел бы предложить Казахстан в качестве места проведения одного из следующих саммитов СПЕКА во взаимно согласованное время", - отметил он.

В завершение своего выступления Токаев выразил уверенность, что сегодняшний саммит позволит выработать конкретные механизмы повышения эффективности СПЕКА, еще больше укрепит дружбу и стратегическое партнерство между странами.

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