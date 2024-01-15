Air Astana может увеличить частоту рейсов в Азербайджан (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana при экономической целесообразности может увеличить частоту рейсов в Азербайджан.

Об этом сообщили Trend в авиакомпании.

"Авиакомпания всегда внимательно следит за развитием динамики спроса на перелеты в данном направлении и при экономической целесообразности может увеличить частоту рейсов", - сказали в Air Astana.

Как отметили в авиакомпании, на период зимнего расписания с октября 2023 по март 2024 года группа компаний Air Astana, включающая авиакомпанию FlyArystan, выполняет 7 рейсов в неделю из городов Алматы, Астана и Актау в Азербайджан.

"Из них два рейса в неделю по направлению Астана – Баку – Астана и три рейса в неделю по направлению Актау-Баку – Актау выполняются подразделением FlyArystan. По направлению Алматы – Баку-Алматы выполняется два рейса в неделю авиакомпанией Air Astana. Также отметим, что с июля 2023 года было подписано кодшер соглашение с авиакомпанией Азал на маршруте Алматы-Баку – Алматы, что также увеличивает возможности комбинирования маршрута для удобства пассажиров", - добавили в авиакомпании.

Отметим, что Air Astana является крупнейшей авиакомпанией Казахстана, базирующаяся в городе Алматы. В группу компаний Air Astana также входит лоукостер FlyArystan.

Авиакомпания выполняет внутренние и международные регулярные рейсы по 64 маршрутам.

Компания является совместным предприятием Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" (51 процент) и британской компании BAE Systems PLC (49 процентов), образованным в октябре 2001 года.

15 мая 2002 года авиакомпания выполнила свой первый рейс (Алматы — Астана).