Названы сроки проведения следующей Международной встречи по Сирии

БАКУ /Trend/ - Следующая, 22-я Международная встреча по Сирии пройдет в Астане во второй половине 2024 года.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в Совместном заявление представителей Ирана, России и Турции по итогам 21-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате.

В то же время участники выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение 21-й Международной встречи по Сирии в Астане. "Выделили особую роль казахстанской стороны как страны-хозяйки мероприятий Международных встреч по Сирии, которая стояла у истоков "Астанинского процесса" и неизменно предоставляла свою территорию и гостеприимство для обеспечения успешного функционирования данного уникального многостороннего механизма", - говорится в совместном заявлении.

Напомним, что 24-25 января в Астане прошла 21-я Международная встреча по Сирии.