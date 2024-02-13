Повышения НДС в Казахстане не будет - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Повышения НДС в Казахстане не будет.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на первом заседании обновленного правительства.

"По поручению главы государства повышения ставки налога на добавленную стоимость не будет. Мы должны искать другие пути пополнения доходной части бюджета. Министерствам нацэкономики и финансов нужно обеспечить качественное планирование как расходной, так и доходной части республиканского бюджета. Здесь важно принять действенные меры по совершенствованию налогового и таможенного администрирования, в первую очередь за счет цифровизации", - отметил Олжас Бектенов.

По словам премьер-министра, важно усилить финансовую дисциплину, исключить непродуктивные расходы и повысить эффективность расходов государственного бюджета в целом.

"Хочу еще раз подчеркнуть – нам следует приложить максимальные усилия, чтобы обеспечить высокий темп роста экономики. Каждый министр и аким региона несут персональную ответственность за достижение поставленных целей", - добавил он.

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