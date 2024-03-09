Швейцария подчеркнула важность развития транспортной отрасли в Казахстане в свете возрастающей роли ТМТМ

АСТАНА /Trend/ - Швейцария подчеркнула важность развития транспортной отрасли в Казахстане в свете возрастающей роли Транскаспиского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Об этом, как передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана, сказал Федеральный советник, глава Федерального департамента экономики, образования и науки Швейцарии Ги Пармелен в ходе встречи с послом Казахстана в Швейцарии Кайратом Саржановым.

"Посол Казахстана провел встречу с Федеральным советником, главой Федерального департамента экономики, образования и науки Швейцарии Ги Пармеленом для обсуждения актуальных вопросов торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами. В ходе встречи Пармелен особо подчеркнул стратегическую значимость географического положения Казахстана и важность развития транспортно-логистической отрасли в свете возрастающей роли Среднего коридора для обеспечения всемирной продовольственной и энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что Пармелен подтвердил готовность швейцарской стороны к расширению взаимодействия и поиску новых возможностей экономического сотрудничества с Казахстаном.

В свою очередь, посол Казахстана ознакомил собеседника с текущими реформами в стране, мерами по улучшению инвестиционного климата, а также обозначил открытость казахстанской экономики для европейского бизнеса.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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