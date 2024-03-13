В Бельгии представлены инвестиционные возможности Казахстана

БАКУ /Trend/ - В Брюсселе состоялся казахстанско-бельгийский бизнес-форум с участием более 60 официальных лиц и представителей делового сообщества Казахстана, Бельгии и Люксембурга, передает, Trend.

Согласно информации, мероприятие было организовано посольством Казахстана, торговыми палатами «ВЕСI» и «БеНиЛюкс».

Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан отметил, что Бельгия является одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику.

По его словам, за последние 30 лет прямые инвестиции Бельгии превысили 11 млрд долларов, и эта цифра с каждым годом увеличивается. Посол также сказал, что сегодня на казахстанском рынке работает более 70 компаний с бельгийским капиталом.

Посол Бельгии в Астане Анри Вантигем отметил важную роль Казахстана в Центральноазиатском регионе и пригласил бельгийские компании рассмотреть возможность углубления сотрудничества с хозяйствующими субъектами Казахстана.

В ходе мероприятия, участникам презентованы инвестиционные возможности, а также потенциал экспорта казахстанской продукции на европейские рынки.

Кроме того, казахстанские компании Казбиофарм и Batys Wood Works рассказали о возможностях взаимовыгодного сотрудничества в фармацевтической и строительных сферах.

Во вторник в столице Европы прошел казахстанско-бельгийский бизнес-форум, на котором присутствовало более 60 официальных лиц и представителей делового сообщества из Казахстана, Бельгии и Люксембурга, как сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Это мероприятие было организовано Посольством Республики Казахстан, а также торговыми палатами "ВЕСI" и "БеНиЛюкс".

Приветствуя участников форума, Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан подчеркнул, что Бельгия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Он отметил, что за последние 30 лет прямые инвестиции Бельгии в страну превысили 11 миллиардов долларов, и эта сумма продолжает расти каждый год. Более того, он упомянул, что на казахстанском рынке уже действует более 70 компаний с бельгийским капиталом.

Посол Бельгии в Астане Анри Вантигем выразил признание важной роли Казахстана в Центральноазиатском регионе и пригласил бельгийские компании рассмотреть возможности углубления сотрудничества с хозяйствующими субъектами Казахстана.

В рамках форума участникам были представлены инвестиционные возможности, а также потенциал экспорта казахстанских товаров на европейские рынки. Кроме того, компании из Казахстана, такие как Казбиофарм и Batys Wood Works, рассказали о возможностях взаимовыгодного сотрудничества в фармацевтической и строительных отраслях.