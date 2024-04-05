Тренд на понижение - Казахстан последовательно движется к целевой инфляции

БАКУ /Trend/ - Казахстан последовательно движется к цели по снижению инфляции до 5 процентов в среднесрочной перспективе, передает Trend.

Как стало известно первого апреля, годовая инфляция в прошлом месяце - марте - продолжила снижение. Тренд на снижение продолжается уже несколько месяцев подряд. Так, в марте инфляция в годовом выражении составила 9,1 процента, что на 0,2 процента ниже, чем в предыдущем месяце - феврале (9,3 процента). Месячная инфляция также снизилась и составила 0,7 процента, хотя в феврале она составляла 1,1 процента.

Больше всего рост цен в прошлом месяцев в годовом выражении наблюдался на платные услуги - на 13,2 процента (в феврале – 12,8 процента), далее на непродовольственные товары – на 8,2 процента (в феврале – 8,5 процента). Самый низкий рост зарегистрирован на продовольственные товары – на 6,9 процента (в феврале – 7,4 процента).

Наибольший рост цен среди продовольственных товаров был зарегистрирован на рис (22,7 процента) и яйца (19 процентов), а среди непродовольственных товаров выросли цены на легковые автомобили местной сборки - на 16,8 процента, фармацевтическую продукцию – на 11,3 процента, дизельное топливо подорожало на 15,1 процента, бензин – на 13,6 процента, сжиженный газ в баллонах – на 13 процентов.

По платным услугам рост цен на услуги водоотведения составил более 42 процентов, рост цен на холодную и горячую воду превысил 30 процентов, а на электроэнергию - составил 26,1 процента.

Национальный банк Казахстана (НБК), в свою очередь, продолжает работу по различным направлениям для планомерного достижения цели по снижению инфляции до 5 процентов к 2026 году.

Как сообщили Trend в Нацбанке Казахстана, регулятор продолжает устанавливать базовую ставку с целью постепенного снижения и стабилизации инфляции. Решения по ставке НБК принимает на основе анализа макроэкономических данных и прогнозов.

В то же время НБК заявил, что продолжит работу по улучшению управляемости ожиданиями экономических агентов благодаря опережающей стратегии в коммуникации. А это, в свою очередь, позволит рынку лучше понимать будущее направление денежно-кредитной политики. В результате будет обеспечена предсказуемая среда для бизнеса и населения.

Кроме того, регулятор заявил о планах по продолжению тесного сотрудничества с правительством и другими государственными органами, так как достижение низкой и стабильной инфляции также зависит от общей экономической политики, включая фискальную политику.

Снижению инфляции в Казахстане также способствует постепенное возвращение инфляции в странах-торговых партнерах Казахстана к своим целевым значениям, а также общий тренд на снижение мировых продовольственных цен.

К примеру, инфляция в странах-крупнейших торговых партнерах Казахстана сильно замедлялась в последние 2 года.

Так, в Китае инфляция в 2022 году составила 2 процента, а затем снизилась до 0,2 процента в 2023 году.

В России также зарегистрировано снижение. В 2022 году инфляция в РФ составила 11,94 процента, а в 2023 году она снизилась на целые 4,5 процента и составила 7,4 процента.

В Италии, которая является крупнейшим торговым партнером Казахстана в ЕС, инфляция в 2022 году составляла 8,1 процента, в то время как уже в 2023 году она упала до 5,7 процента.

Если же взглянуть на мировые цены на продовольствие, то, согласно данным ФАО, в 2023 году они упали на целых 13,7 процента.

Кроме того, базовый показатель мировых цен на продовольственные товары продолжает последовательное снижение уже седьмой месяц подряд (последние данные на февраль 2024 года).

В НБК также заявляли Trend, что при базовом сценарии инфляция на конец 2024 года прогнозируется на уровне 7,5-9,5 процента со снижением к концу 2025 года до 5,5-7,5 процента.

В Нацбанке также подчеркнули, что замедление инфляции в среднесрочном периоде продолжится на фоне умеренно жестких денежно-кредитных условий и, как следствие, стабилизации инфляционных ожиданий.

Кроме вышеуказанных моментов, дальнейшее снижение инфляции в 2024 году даст возможность Нацбанку рассматривать целесообразность дальнейшего снижения базовой ставки, но придерживаясь при этом умеренно жестких денежно-кредитных условий.

Напомним, что базовая ставка также продолжает поэтапно понижаться на фоне снижения инфляции. Так, только в 2024 году базовая ставка понижалась два раза - с 15,75 процента до 15,25 процента в январе и с 15,25 процента до 14,75 процента в феврале. Очередное решение по базовой ставке ожидается 12 апреля 2024 года.

Если учесть, что инфляция продолжила последовательно снижаться после последнего решения по базовой ставке, то можно ожидать, что Нацбанк Казахстана в очередной раз понизит ставку. А это, в свою очередь, будет свидетельствовать об ожиданиях Нацбанка по снижению инфляции.

Прогнозы крупных международных финансовых институтов также свидетельствуют о том, что Казахстан достигнет в среднесрочной перспективе - до 2026 года - целевой инфляции.

Так, согласно прогнозу Всемирного банка, на конец 2024 года инфляция в Казахстане составит 8 процентов и продолжит снижение в 2025 году, составив 6,7 процента. А в 2026 году инфляция почти дойдет до целевого значения - 5,6 процента.

В свою очередь, Международный валютный фонд также прогнозирует поэтапное снижение инфляции (последний прогноз). Так, МВФ ожидает, что на конец 2024 года инфляция в Казахстане составит 7,7 процента, а в 2025 году - 6,2 процента, что уже можно считать близким к целевому диапазону. На 2026 год прогноза МВФ пока нет.

Кроме того, рейтинговое агентство Standard&Poor's ожидает, что инфляция в Казахстане составит в среднем 8 процентов в 2024 году по сравнению с почти 15 процентами в 2023 году и будет постепенно снижаться до целевого показателя НБК к 2026 году.

Также есть ряд причин, которые могут помешать снижению инфляции в дальнейшем и привести к ее росту.

К этому можно отнести, к примеру, увеличение спроса населения на товары. То есть это закупка в огромном количестве определенных товаров, что приводит к их нехватке и повышению цен. Также росту инфляции может способствовать сокращение предложения. Если по различным причинам, в том числе из-за низкого урожая, сокращения импорта и т.п. возникает нехватка базовых товаров, то это приводит к росту цен на них.

Кроме того, помешать планам Казахстана по инфляции может падение курса тенге к доллару. С 2015 года Казахстан отменил валютный коридор и перешел к свободно плавающему обменному курсу, а это означает, что курс тенге может меняться ежедневно. Но если посмотреть итоги 2023 года, то можно увидеть, что тенге, хоть и незначительно, но укрепился к доллару.

Однако, согласно вышеуказанным заявлениям Национального банка Казахстана, регулятор предпринимает и продолжит предпринимать меры для недопущения роста инфляции и для достижения цели к 2026 году.

В то же время прогнозы международных финансовых институтов указывают, что среднесрочная цель Казахстана по инфляции является достаточно объективной. Кроме того, возможность ее достижения также подкрепляется низкой инфляцией в крупнейших странах-торговых партнерах Казахстана в лице Китая, России и Италии, а также последовательным снижением мировых цен на продовольствие. Ввиду всех указанных факторов можно прогнозировать, что снижение инфляции в Казахстане до поставленного таргета к 2026 году является вполне достижимым.