Кыргызстан отправил 300 тонн гуманитарной помощи в Казахстан

БАКУ /Trend/- Спасатели из министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана отправят 300 тонн гуманитарного груза для помощи населению Казахстана, пострадавшему от наводнений, передает Trend.

Согласно информации, по поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, министерство чрезвычайных ситуаций организовало отправку гуманитарного груза под названием "Караван продуктов". В этом грузе будет содержаться подсолнечное масло, сахар, рис, макаронные и кондитерские изделия, а также матрацы, одежда и палатки местного производства.

Напомним, что 4 апреля глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров в своем выступлении перед Жогорку Кенешем сообщил о планах Кыргызстана направить гуманитарную помощь регионам Казахстана, страдающим от наводнений.