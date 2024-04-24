АСТАНА /Trend/ - Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Как сообщает в среду Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Между Казахстаном и Великобританией подписано Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Исторический момент и новая страница в наших отношениях", - написал он.

Документы подписали министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании Дэвид Кэмерон и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу.

Ранее сообщалось, что в ходе пребывания в Астане Кэмерон будет принят руководством страны и проведет переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.

Кроме того, отмечалось, что в рамках визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.