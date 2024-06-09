Назван объем денежных переводов между Азербайджаном и Казахстаном

АСТАНА /Trend/ - Свыше 1 570 транзакций было совершено в апреле 2024 года из Казахстана в Азербайджан через системы международных денежных переводов (СМПД).

Как передает Trend, об этом говорится в отчете Национального банка Казахстана.

Общий объем вышеуказанных транзакций составил 994,9 миллиона тенге (примерно 2,23 миллиона долларов США). Доля Азербайджана по количеству и объему денежных переводов из Казахстана в апреле составила 0,8 и 1,5 процента соответственно.

В то же время из Азербайджана в Казахстан в апреле было совершено около 550 транзакций на общую сумму 390,8 млн тенге (примерно 878 тысяч долларов). Доля Азербайджана по количеству и объему транзакций составила 0,7 и 1,9 процента соответственно.

Отметим, что объем совершенных в/из Казахстана денежных переводов через СМПД в апреле 2023 года составил 209,400 тысячи операций на сумму 67,8 миллиарда тенге (примерно 152,1 миллиона долларов).

По сравнению с мартом 2024 года наблюдается рост количества денежных переводов на 6,7 процента и увеличение объема операций на 12,2 процента.