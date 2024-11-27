Казахстан и Россия нацелены на доведение двусторонней торговли до $30 млрд

АСТАНА /Trend/ - Торговля между Казахстаном и Россией неуклонно растет, и имеется хорошая возможность в ближайшее время довести двусторонний товарооборот до 30 млрд долларов, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает Trend.

Токаев отметил, что позитивные тенденции сохраняются и в сфере инвестиций.

"На сегодня совместно реализовано 93 проекта с общим объемом инвестиций 18,3 млрд долларов, благодаря чему в Казахстане создано более 22 тысяч новых рабочих мест. В повестке находятся еще 49 проектов с объемом инвестиций порядка 29,5 млрд долларов с потенциалом создания более 20 тысяч рабочих мест", – отметил президент Казахстана.

В ходе переговоров двух лидеров также обсуждались возможности сотрудничества в таких ключевых областях, как промышленное сотрудничество, энергетика, нефть и газ, транзит энергоносителей, машиностроение, транспорт и логистика, финансы, экологическая и водная политика, а также образование, наука и культурные обмены.