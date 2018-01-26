В Бишкеке от переохлаждения погибли 15 человек

В Бишкеке в январе от переохлаждения скончались 15 человек, в основном люди без определенного места жительства. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе ГУВД г.Бишкек.

Отмечается, что все погибшие были найдены уже без признаков жизни.

«На прошлой неделе было найдено 239 лиц без определенного места жительства. После проведенных рейдов, при выявлении они сразу же направляются в социальные приюты «Коломто» и тд.», - отметили в ведомстве.

Напомним, что аномальная холодная погода в КР по данным Кыргызгидромета будет до 29 января.

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