БАКУ /Trend/ - Турция и Кыргызстан обсудили перспективы сотрудничества.

Об этом написал в своем микроблоге в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, подводя итоги встречи с министром иностранных дел Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым.

Чавушоглу отметил, что Турция уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с Кыргызстаном, а также с другими тюркоязычными странами.

По итогам встречи были достигнуты договоренности об активизации межгосударственного политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества путем проведения взаимных визитов межведомственных делегаций и очередного заседания совместной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Отметим, что встреча глав МИД Турции и Кыргызстана состоялась в Ташкенте в рамках конференции "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", стартовавшей 27 марта.

В конференции принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон.

С официальным визитом для участия в конференции в Ташкент также прибыли спецпредставители по Афганистану и Пакистану от Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, а также высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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