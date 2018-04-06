В Кыргызстане задержан террорист, готовивший теракты в Центральной Азии

6 апреля 2018 16:21 (UTC+04:00)

В Кыргызстане задержали боевика, прошедшего диверсионную подготовку в лагерях международных террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

Установлено, что гражданин Кыргызстана 1992 года рождения участвовал в составе бандформирований в боевых действиях против правительственных войск Сирии. По указанию главарей, обвиняемый, прибыл для подготовки и совершения террористических актов в странах Центральной Азии и СНГ.

Задержанного водворили в СИЗО ГКНБ Кыргызстана. Ведется следствие.

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