Убийство кыргызстанца на границе с Узбекистаном: Начато расследование

Представительство института омбудсмена КР в Джалал-Абадской области начало расследование по факту убийства гражданина Кыргызстана на границе с Узбекистаном.

По данным пресс-службы института акыйкатчи, сотрудники выехали в Аксыйский район, где произошло убийство.

«По словам начальника Государственной пограничной службы в Джалал-Абадской области полковника Таалая Кожошева, происшествие случилось 7 апреля в 7.30. Житель Кербена 34-летний Фархад Мырзакулов ходил в гости к своей тете Дилорам Бакиевой, которая живет на территории РУз. Фархад Мырзакулов уже возвращался и перешагнул арык, который является условной границей, тогда пограничники Узбекистана догнали его, и один из них выстрелил в него на территории КР и собирался оттащить его на свою территорию. Пуля попала в голову, Фархад Мырзакулов скончался на месте», — говорится в сообщении.

«Тетя погибшего, увидев, как племянника оттаскивают пограничники, начала кричать и звать на помощь. На ее крики прибежали два гражданина КР, на что пограничники соседней страны пригрозили им, что если они сдвинутся с места, их пристрелят. После того как на крики женщины прибежали другие односельчане, появилась возможность отвезти пострадавшего в больницу», — добавили в аппарате омбудсмена.

На месте найдены две гильзы и пуля.

РОВД Аксыйского района возбудило уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР.

Правозащитники напомнили, что аналогичная ситуация произошла 27 января. Раненый Асан Усенбаев до сих пор не получил компенсацию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.