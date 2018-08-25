Представители Кыргызстана примут участие в Международной текстильной конференции

Представители текстильного бизнеса из Кыргызстана примут участие в Первой Международной текстильной конференции Узбекистана, которая пройдет 4 сентября текущего года, передает Кабар со ссылкой на пресс-службу Ассоциации «Узтекстильпром».

«Uzbekistan Textile Conference» будет посвящена последним тенденциям в отрасли, развитию международных текстильных технологий, сертификации и цифровому маркетингу, научным исследованиям в разработке «умного» текстиля.

В частности, стороны намерены обсудить тенденции развития текстильных кластеров, проекты реализации экологического хлопка, вопросы сертификации текстильной продукции для европейского рынка, расширение ассортимента текстильной продукции, повышение экспортного объема, нынешнее состояние и перспективы мировой текстильной промышленности, систему правового регулирования отношений в области электронной коммерции, цифровые технологии в текстильной и швейной промышленности, тенденции модной индустрии.

Также планируется рассмотреть бангладешскую модель для роста текстильной промышленности Узбекистана.

На мероприятии будут представлены уникальные возможности творческого бизнеса, предоставляемые узбекскими и международными текстильными компаниями, а также преимущества в области поставок готовой одежды по сравнению с традиционными аналоговыми методами.

Участники мероприятия, наряду с обсуждением текущего состояния и перспектив мирового рынка хлопкового волокна, ознакомятся с условиями, созданными для привлечения в текстильную промышленность Узбекистана иностранных инвестиций.

На конференции примут участие также представители текстильного бизнеса из Германии, Швейцарии, Южной Кореи, КНР, России, Индии, Японии, Бангладеш, Казахстана, Туркменистана, США, Франции, России, всего более 30 стран мира.

Сегодня в Узбекистане действует более 150 совместных предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности из которых 50 со 100% иностранным капиталом. Основная часть освоенных иностранных инвестиций приходится на Турцию, Корею, КНР, Сингапур, Швейцарию, Германию, Великобританию, Россию.

Предприятия текстильной и швейно-трикотажной промышленности составляют 4,6 % ВВП страны.

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