В Кыргызстане предлагают изменить правила торговли на рынках

8 января 2019 10:09 (UTC+04:00)

В Кыргызстане предлагают изменить правила торговли на рынках, чтобы избежать ухода от уплаты налогов. Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина, передает Trend со ссылкой на 24.kg.

Действующее постановление об упорядочении торговли предлагают дополнить отдельной главой с обязанностями дирекции рынков и торговых комплексов.

Дирекции рынков и ТРЦ обязаны сдавать в аренду помещения и торговые площади предпринимателям для торговли и/или хранения продукции при наличии документа, на основании которого они работают (наличие регистрации в налоговых органах и/или патента).

Дирекция рынков должна обеспечить установку контрольно-кассовых машин арендаторами торговых помещений, организовывать сезонные и предпраздничные ярмарки сельскохозяйственных продуктов, продовольственных и непродовольственных товаров.

В их обязанность будут входить обеспечение наличия контрольных весоизмерительных приборов, проверенных в установленном порядке, создание максимальных удобств торгующим и покупателям, обеспечение продавцов, реализующих скоропортящуюся продукцию (мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты), спецодеждой.

Руководство рынков и торговых комплексов обяжут благоустраивать и реконструировать рынки, при этом они должны будут обеспечивать увеличение торговых мест и создавать необходимые условия для повышения культуры торговли.

Администрации обяжут содержать в надлежащем санитарном состоянии с соблюдением противопожарных норм территорию рынка, павильоны, торговые места, торговые ряды и прилегающую территорию, соблюдать проведение медицинского освидетельствования работников рынков, имеющих контакт с пищевыми продуктами.

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