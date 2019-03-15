Кыргызстан намерен ускорить проект по транзиту туркменского газа в Китай

АШХАБАД /Trend/ - Кыргызстану предстоит активизировать работу по вопросам строительства газопровода Туркменистан-Кыргызстан-Китай, сообщает Trend со ссылкой на заявление президента страны Сооронбая Жээнбекова, обнародованного его пресс-службой.



"Важное значение имеет использование всех возможностей Туркменистана в топливно-энергетической и инвестиционной сферах",- приводятся в информации слова главы государства.



Ранее сообщалось, что строительство четвертой нитки "D" газопровода Туркменистан-Китай через Кыргызстан планируется начать в конце 2019 года. Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана сообщал, что срок реализации проекта, оценочной стоимостью в $1,2 миллиарда по данному отрезку трубопровода

составит три года.



В целом, новая нитка "D" предполагает маршрут "Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан-Китай".



Отметим, что сейчас функционируют три нитки трубопровода "Туркменистан-Китай" (А, B, C), рассчитанные в совокупности на поставку 40 миллиардов кубометров природного газа в год - транзитом через территории Узбекистана и Казахстана.



Соглашение о строительстве четвертой нитки газопровода "Туркменистан-Китай" было подписано по итогам переговоров президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и председателя Китая Си Цзиньпина в сентябре 2013 года. Ожидается, что пропускная способность дополнительной нитки составит 25 миллиарда кубометров газа, что

позволит Туркменистану довести общие поставки Китаю - до 65 миллиардов кубометров газа в год.



Ранее сообщалось, что из Туркменистана в Китай с декабря 2009 года по состоянию на декабрь 2018 года в целом было поставлено более 250 миллиарда кубометров туркменского газа. Сырьевым источником являются месторождения Багтыярлык и Галкыныш.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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