Компании из Кыргызстана принимают участие на выставке по техтекстилю в Мумбае

30 августа 2019 10:39 (UTC+04:00)

Главы кыргызских производственных компаний «Адеми Фэшн Трендс», «Cool Bros», «Бархат», «ACTIS», «Аруу Мода» и «Инесс» приняли участии в официальной церемонии открытия выставки в Мумбае, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Представители кыргызстанских предприятий, специализирующихся на производстве текстильной продукции для производства одежды, спортивного и эко-текстиля, а также дома-моды «Инесс» принимают участие в выставке при содействии Посольства КР в Индии, сообщила пресс-служба Посольства КР.

Они также приняли участие в тематических сессиях по ознакомлению с индийским опытом развития текстильной промышленности и построения взаимовыгодных деловых контактов с потенциальными индийскими и иностранными предприятиями-участниками мероприятия.

Всего в международной выставке принимают участие делегаты из 21 страны.

8-я крупнейшая в Индии международная выставка-конференция по техническому текстилю - «Technotex 2019» начала свою работу 29 августа.

Международная выставка и конференция «Technotex 2019» организована Федерацией торгово-промышленных палат Индии (ФИККИ) при поддержке Министерства торговли и промышленности Индии.

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