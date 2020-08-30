В Бишкек из Дели прибыли граждане Кыргызстана

Сегодня, 30 августа, прибыл чартерный рейс авиакомпании «Авиа Траффик Компани» по маршруту «Дели - Бишкек» которым прибыли 64 гражданина Кыргызстана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает пресс-служба МИД КР.

«Данный рейс осуществлен в рамках реализации поставленных президентом и правительством КР задач по возвращению граждан Кыргызстана из иностранных государств в условиях закрытых границ и приостановления международных пассажирских авиасообщений в связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире», - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, работа по возвращению в Кыргызстан граждан КР, находящихся в иностранных государствах продолжается.