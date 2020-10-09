Президент Кыргызстана готов уйти, когда страна встанет на путь законности

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку, как только страна встанет на путь законности, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Как только страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизии", - сказал Жээнбеков в заявлении, распространенном его пресс-службой в пятницу.

По его словам, политическая ситуация в стране достигла критической точки.

"Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги. Аннулированы результаты выборов в парламент. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность", - отметил Жээнбеков.

Жээнбеков считает, что необходимо также отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.

"Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление парламента и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановлений парламента" - подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что для исполнения парламентариями своих обязанностей, правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов законодательного собрания.

"Дорогие соотечественники, как ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизии", - заявил Жээнбеков.