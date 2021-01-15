Госдолг Кыргызстана составляет $4 млрд 887,46 млн

По состоянию на 30 ноября 2020 года размер государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана составил 4 млрд 887,46 млн долларов США – это сумма в сомах составляет 414 млрд 448,46 млн, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщает Минфин, из них:

- 86,3 % составляет государственный внешний долг: 4 млрд 218,38 млн долларов США (357 млрд 711,54 млн сом);

- 13,7 % составляет государственный внутренний долг: 669,08 млн долларов США (56 млрд 736,92 млн сомов).

Справочно: Государственный долг – общая сумма освоенного и непогашенного внутреннего и внешнего государственного долга Кыргызской Республики на определенную дату по кредитному соглашению или по другим долговым обязательствам государства.

Величина государственного долга определяется Правительством с учетом международных показателей долговой устойчивости, предусматривается в законе о республиканском бюджете на очередной бюджетный год и два прогнозируемых периода.