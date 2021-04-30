Число погибших на границе Кыргызстана и Таджикистана увеличилось до 31

На 18:00 по местному времени количество пострадавших в результате инцидента на границе Кыргызстана и Тажикистана составило 154 человека. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения и соцразвития Кыргызстана Ализа Солтонбекова, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По ее данным, из них 31 человек скончался.

«Из пострадавших 121 - гражданские лица, 23 человека - из силовых структур», - сообщила она.