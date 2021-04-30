В Бишкек доставили еще 24 пострадавших из Баткена – Минздрав Кыргызстана

В Бишкек спецбортом из Баткена доставлены еще 24 пострадавших. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения и соцразвития Кыргызстана Ализа Солтонбекова, передает Trend со ссылкой на КНИА «Кабар».

По ее словам, из них 19 пострадавших госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, в Национальный госпиталь - 3 пострадавших, в Нацццентр хирургии - 1 пострадавший и еще один - в центр гемодиализа.

«Всего в Бишкек госпитализированы 49 пострадавших в результате конфликта на границе, остальные проходят лечение в организациях здравоохранения в Баткенской области. Медикаменты, кровь и его компоненты имеются в достаточном количестве. В Баткенской области практическую помощь оказывают 33 медицинских специалистов из Бишкека, Оша и Таласа», - сказала Солтонбекова.