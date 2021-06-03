В ГТС Кыргызстана планируется провести ряд мероприятий по модернизации службы

В Государственной таможенной службе (ГТС) при Министерстве экономики и финансов (МЭФ) Кыргыхстана планируется провести ряд мероприятий до конца года по модернизации деятельности службы. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил заместитель председателя ГТС Кубаныч Шатемиров, передает Trend.

По его данным, в краткосрочной перспективе, то есть до конца текущего года таможенной службой запланировано следующее:

- мероприятия по электронному декларированию в части интеграции с информационной системой «Единого окна»;

- обеспечения полного приема безналичных таможенных платежей;

- полноценный запуск «Ситуационного центра».

«Эти работы направлены на обеспечение улучшение качества предоставляемых услуг ведомством и повышение уровня доверия граждан к деятельности таможенной службы»,- сказал он.