В ГТС Кыргызстана планируется провести ряд мероприятий по модернизации службы
В Государственной таможенной службе (ГТС) при Министерстве экономики и финансов (МЭФ) Кыргыхстана планируется провести ряд мероприятий до конца года по модернизации деятельности службы. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил заместитель председателя ГТС Кубаныч Шатемиров, передает Trend.
По его данным, в краткосрочной перспективе, то есть до конца текущего года таможенной службой запланировано следующее:
- мероприятия по электронному декларированию в части интеграции с информационной системой «Единого окна»;
- обеспечения полного приема безналичных таможенных платежей;
- полноценный запуск «Ситуационного центра».
«Эти работы направлены на обеспечение улучшение качества предоставляемых услуг ведомством и повышение уровня доверия граждан к деятельности таможенной службы»,- сказал он.