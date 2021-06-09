Кыргызстан готов к новым шагам, направленным на развитие кыргызско-турецкого сотрудничества - Жапаров

Кыргызстан готов к новым шагам, направленным на развитие кыргызско-турецкого двустороннего сотрудничества, отметил президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 9 июня, в своем заявлении для СМИ по итогам 5-го заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Глава государства подчеркнул, что его первый визит в Турцию в качестве президента Кыргызстана был плодотворным для обеих стран.

«В этом году Кыргызская Республика отмечает 30-летие своей независимости. Также отмечается 30-летие установления кыргызско-турецких дипломатических отношений. Турецкое государство одним из первых признало независимость Кыргызстана и высокий уровень дружеских отношений сохраняется на протяжении 30 лет. От имени кыргызского народа и от себя лично выражаю благодарность Турции за ее неоценимую поддержку, материальную, экономическую, моральную и гуманитарную помощь в развитии экономики Кыргызстана и обеспечении стабильности страны», - подчеркнул Жапаров.

По его словам, в рамках визита стороны обсудили темы, касающиеся состояния и перспектив двусторонних отношений, обменялись мнениями по повестке дня международных вопросов.

Президент положительно оценил прошедшее 5-е заседание Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией. В частности, выработаны механизмы тесного взаимодействия двух стран по многим направлениям кыргызско-турецкого сотрудничества.

Кроме того, стороны обсудили ряд вопросов по совместной реализации важных проектов в сфере торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание уделено привлечению крупных турецких инвестиций в экономику Кыргызстана. Достигнута договоренность с Президентом Турецкой Республики предпринять дальнейшие конкретные шаги по дальнейшему совершенствованию торгово-экономического сотрудничества и других связей, по увеличению товарооборота до 1 млрд долларов США.

Вместе с этим была отмечена важность проведения 10-го очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 8-9 июля текущего года на побережье озера Иссык-Куль.

Президент добавил, что кыргызско-турецкий форум предпринимателей пройдет с участием кыргызстанских и турецких бизнесменов. Государственные органы Кыргызстана придают большое значение защите прав турецких инвесторов, работающих в Кыргызстане.

Говоря о культурно-гуманитарных связях между двумя странами, Садыр Жапаров отметил перспективы их расширения и углубления.

Также обсуждалось официальное открытие Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы, одного из крупнейших проектов между двумя странами в области здравоохранения.

Садыр Жапаров, отметив, что за годы независимости в турецких вузах обучалось более 10 тысяч кыргызстанских студентов, выразил надежду на то, что в результате тесного сотрудничества это число значительно увеличится.

Также президент пожелал, чтобы IV Всемирные игры кочевников, перенесенные на 2022 год из-за пандемии коронавируса в Турции, прошли успешно.

«Кыргызстан уделяет пристальное внимание происходящему в братской Турции. Мы приветствуем успехи и достижения в экономической сфере и на международной арене. Ценим растущий авторитет Турции в глазах мирового сообщества», - заключил Садыр Жапаров.