Замглавы МИД КР и посол Катара обсудили вопросы по дальнейшему углублению сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Айбек Артыкбаев принял чрезвычайного и полномочного посла государства Катар в КР Абдуллу бин Ахмед Аль-Сулайти, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы по дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также по линии привлечения инвестиций и развития туризма.

Артыкбаев также отметил личный вклад А.Аль-Сулайти в укрепление взаимоотношений между двумя государствами и выразил готовность кыргызской стороны в организации визита Эмира Государства Катар Шейха Тамима Аль Тани в Кыргызстан по мере стабилизации эпидемиологической ситуации.