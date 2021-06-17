В Кыргызстан доставлено еще 80 тыс. доз российской вакцины «Спутник-V»

В Кыргызстан сегодня доставлено еще 80 тыс. доз российской вакцины «Спутник-V», передает Trend со ссылкой на Кабар.

По данным главы республиканского центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой, данная вакцина закуплена в рамках межправительственного соглашения между Россией и Кыргызстаном.

«Средства на закупку вакцины были выделены с республиканского бюджета. Стоимость двух компонентов вакцины составила 20 долларов США», - сказала она.

Вакцина будет доставлена во все нуждающиеся регионы республики. Впервую очередь в Бишкек и Чуйскую область.

Рассчитана на 40 тыс. человек.

Напомним, первая партию вакцины «Спутник V» в количестве 20 тыс. доз в Кыргызстан поступила 22 апреля. Также 10 мая было доставлено еще 20 тыс. доз второго компонента вакцины.

Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.

Справочно: «Спутник V» – комбинированная векторная вакцина. Российская Федерация начала клинические испытания вакцины против COVID‑19 в июне 2020 года.