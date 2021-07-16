Помощь Азербайджана еще больше укрепит двусторонние отношения дружбы и стратегического партнерства – посол Кыргызстана (ВИДЕО)

Кыргызстан 16 июля 2021 21:15 (UTC+04:00)
Помощь Азербайджана еще больше укрепит двусторонние отношения дружбы и стратегического партнерства – посол Кыргызстана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Помощь Азербайджана в плане обеспечения Кыргызстана вакцинами от коронавируса еще больше укрепит отношения дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.

Об этом Trend заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

По его словам, сегодня, 16 июля 2021 года, в Бишкек прибывает партия гуманитарного груза, направленного на борьбу с пандемией Covid-19, – 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которые предоставляются на безвозмездной основе Азербайджанской Республикой.

"Договоренность о предоставлении этой помощи была достигнута в ходе официального визита министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казахбаева 1-3 июля этого года в Баку. 40 тысяч доз безусловно помогут снизить риски и обеспечить безопасность 20 тысяч граждан Кыргызстана", – отметил он.

Посол сообщил, что Кыргызстан, несмотря на определенные сложности, предпринимает определенные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья своих граждан и закупает вакцины у ведущих производителей.

"Буквально недавно было закуплено более миллиона доз вакцины у Китайской Народной Республики. Однако любая помощь на безвозмездной основе неоценима. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность и благодарность руководству Азербайджана за оказанную помощь, которая еще больше укрепит наши отношения дружбы и стратегического партнерства", – подчеркнул он.

(Автор: Фатима Зульфигар. Редактор: Надир Насиров)

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