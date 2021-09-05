В Кыргызстане строят завод по изготовлению инъекций в ампулах

В Кыргызстане приступили к строительству первого в стране завода по изготовлению инъекций в ампулах,передает Trend со ссылкой на Хабар 24. Компания планирует наладить и выпуск вакцины от коронавируса. Одна из крупных фармацевтических компаний Кыргызстана. Обеспечивает внутренний рынок лекарствами на 20%. В штате – 100 человек.

Завод располагает списком из более 90 наименований препаратов, которые на данный момент наше предприятие имеет право выпускать и которые зарегистрированы в Министерстве здравоохранения Кыргызстана. Компания первой в Кыргызстане решила выпускать инъекции в ампулах. Для этого неподалеку строит новый завод. Под производство выделили больше гектара земли. Фундамент готов. Сейчас рабочие ставят каркас. Запуск – через полтора года.



