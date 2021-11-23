США подарили рентген-аппарат для Вооруженных сил Кыргызстана

В рамках достигнутых договоренностей посольством США в Кыргызстане на безвозмездной основе 22 ноября был передан рентгенологический аппарат для Вооруженных Сил Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает Минобороны, в церемонии приема-передачи данного аппарата приняли участие заместитель министра обороны КР Азамат Ибраев и временно поверенная в делах США в Кыргызстана Соната Коултер, а также личный состав военного госпиталя Министерства обороны Кыргызстана.