В Кыргызстане за сутки выявлен 41 случай заражения коронавирусом, 1 человек скончался

На 28 ноября 2021 года в Кыргызстане за сутки зарегистрирован 41 новый случай COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Всего за весь период зарегистрировано 183 тыс. 248 случаев. За сутки от коронавируса выздоровело 88 пациентов.

Всего за весь период выздоровело 178 тыс. 48 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрирован 1 летальный исход среди невакцинированных граждан.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 741 человек.

На стационарном лечении находятся 427 пациентов, на амбулаторном - 495.