В Кыргызстане завершились выборы в парламент

Выборы депутатов парламента завершились в Кыргызстане, в 20:00 по республике закрылись избирательные участки, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

На 18:00 в голосовании приняли участие 1 млн 50 тыс. 163 человек, или 28,36% от общего числа избирателей. Всего по единому избирательному округу в списки включено 3 млн 703 тыс. 420 человек.

Для голосования было образовано 2 494 избирательных участка, из них 59 за пределами страны. Последний участок за рубежом закроется в Чикаго в понедельник в 08:00.

Парламент Киргизии состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет. Предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе: 54 депутата избираются по пропорциональной системе (спискам кандидатов от политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются в одномандатных избирательных округах.

Политическим партиям, участвующим в выборах для попадания в парламент необходимо преодолеть 5% барьер. Кандидатам по одномандатным округам необходимо набрать большинство голосов.