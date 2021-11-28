Явка на выборах в парламент Кыргызстана составила 32,12% - ЦИК

На 20:00, по данным автоматически считывающих урн (АСУ), из 3 млн 703 тыс. 420 избирателей проголосовали на выборах депутатов Жогорку Кенеша (парламента) 1 млн 189 тыс. 493 гражданина. Об этом на брифинге сообщила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По ее словам, по единому избирательному округу обработаны данные 2494 АСУ из 2 266 (90,86%). Явка составила 32,12% от общего количества избирателей.

По одномандатным избирательным округам обработаны данные 2392 АСУ из 2435. Всего на голосование пришли 1 млн 251 тыс. 624 избирателей из 3 млн 619 тыс. 292.