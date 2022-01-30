В Кыргызстане за сутки выявлено свыше 390 новых случаев заражения коронавирусом
На 29 января 2022 года всего в Кыргызстане за сутки зарегистрирован 398 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в Республиканском штабе, передает Trend со ссылкой на Кабар.
За весь период зарегистрировано всего 197 тыс. 835 случаев
За сутки от коронавируса выздоровели 615 пациентов.
Всего за весь период выздоровели 186 тыс. 386 пациентов.
За последние сутки зарегистрировано 5 летальных случая от COVID-19.
Всего за весь период умерли 2 тыс. 872 человек.
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1086 пациента, на амбулаторном лечении находятся – 5974 пациентов.
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