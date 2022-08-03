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Глава МИД Кыргызстана встретился с генсеком Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива

Кыргызстан Материалы 3 августа 2022 08:48 (UTC +04:00)
Глава МИД Кыргызстана встретился с генсеком Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива

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Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) Наиф Фалах Мубарак аль-Хаджрафом, передает Trend со ссылкой на Kabar.

После церемонии приветствия и рукопожатия стороны удалились в переговорную комнату.

По итогам переговоров планируется подписание Меморандум о взаимопонимании между МИД Кыргызстана и генеральным секретариатом ССАГПЗ.

Напомним, генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива Наиф Фалах Мубарак аль-Хаджраф также планирует посетить ряд стран Центральной Азии: Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан, а также Азербайджан.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) — региональная закрытая международная организация. Основная цель организации — координация, сотрудничество и интеграция во всех экономических, социальных и культурных делах стран-участниц.

Странами-участницами являются Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

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