БАКУ /Trend/ - Кыргызстан нацелен на реформирование автодорожной инфраструктуры в части внедрения электронных систем контроля.

Об этом сказал сегодня заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев во время совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры, передает Trend со ссылкой на пресс-службу кыргызского правительства.

По его словам, на сегодня руководство Кыргызстана ставит следующие цели:

- внедрение цифровых технологий в систему назначения маршрутов, продажи электронных билетов,

- улучшение инфраструктуры автовокзалов за счет проектов в рамках государственно-частного партнерства,

- производство электробусов для междугородних маршрутов и создание инфраструктуры электрификации.

Кроме того, в ходе совещания также была отмечена важность решения вопросов обеспечения комплексного использования транспортно-транзитного потенциала Кыргызстана в условиях новых мультимодальных транспортных коридоров с использованием портов Каспийского моря через территории Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана и далее в страны Европы.