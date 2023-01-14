Эмиратская компания разработает в Кыргызстане проекты в сфере ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Masdar - одна из ведущих мировых компаний в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) из ОАЭ, 10 января подписала соглашение с министерством энергетики Кыргызстана о разработке ряда проектов в сфере ВИЭ.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Masdar.

В рамках соглашения компания из ОАЭ разработает проекты мощностью до 1 гигаватта (ГВт). Строительство солнечной фотоэлектрической электростанции мощностью 200 мегаватт (МВт) станет одним из первых проектов.

Отметим, что соглашение о реализации основано на меморандуме о взаимопонимании, который был подписан между министерством энергетики Кыргызстана и компанией Masdar в апреле 2022 года.

В соответствии с соглашением Masdar будет исследовать и инвестировать в широкий спектр проектов в области возобновляемых источников энергии, таких как наземные солнечные фотоэлектрические установки, плавучие солнечные фотоэлектрические проекты и гидроэнергетические проекты.