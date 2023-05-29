Кыргызстан и Узбекистан утвердили документы по демаркации границы

БАКУ /Trend/ - Пресс-служба правительства Кыргызстана сообщила, что на переговорах в Самарканде между Кыргызстаном и Узбекистаном были утверждены нормативно-правовые и технические документы, касающиеся демаркации общей границы.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Интерфакс, переговоры проводились правительственными делегациями и включали встречи рабочих групп и первое заседание совместной демаркационной комиссии.

В ходе встречи были обсуждены результаты совместных полевых обследований на различных участках кыргызстанско-узбекской границы. По результатам заседания совместной демаркационной комиссии стороны утвердили нормативно-правовые и технические документы, а также подписали соответствующие протоколы.