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Кыргызстан и Узбекистан утвердили документы по демаркации границы

Кыргызстан Материалы 29 мая 2023 16:07 (UTC +04:00)
Кыргызстан и Узбекистан утвердили документы по демаркации границы

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БАКУ /Trend/ - Пресс-служба правительства Кыргызстана сообщила, что на переговорах в Самарканде между Кыргызстаном и Узбекистаном были утверждены нормативно-правовые и технические документы, касающиеся демаркации общей границы.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Интерфакс, переговоры проводились правительственными делегациями и включали встречи рабочих групп и первое заседание совместной демаркационной комиссии.

В ходе встречи были обсуждены результаты совместных полевых обследований на различных участках кыргызстанско-узбекской границы. По результатам заседания совместной демаркационной комиссии стороны утвердили нормативно-правовые и технические документы, а также подписали соответствующие протоколы.

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