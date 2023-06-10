Кыргызская компания планирует увеличить переработку нефти

БАКУ /Trend/ - "Кыргыз Петролеум Компани", один из ведущих производителей нефтепродуктов в Кыргызстане, планирует увеличить объем переработки нефти на своем заводе, сообщает Trend.

На данный момент завод "Кыргыз Петролеум Компани" перерабатывает 500 000 тонн нефти в год, однако компания стремится увеличить данный показатель в условиях растущего спроса на нефтепродукты.

Следует отметить, что "Кыргыз Петролеум Компани" перевыполнила первоначальный план по переработке нефти с января по март 2023 года на 8 348 тонн. Изначально планировалось переработать 48 229 тонн нефти, однако фактически за этот период было переработано 56 577 тонн.

В 2022 году на заводе было переработано 186 253 тонны нефти. В настоящее время "Кыргыз Петролеум Компани" производит три вида продукции: бензин марки АИ-80, дизельное топливо марки L-0,2-400 и мазут марки М-100.

Основанная в 1996 году "Кыргыз Петролеум Компани" является ведущим производителем нефтепродуктов в Кыргызстане. Она специализируется на производстве различных видов нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут, из сырой нефти и других видов сырья. На данный момент в компании работают более 200 человек.