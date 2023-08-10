Кыргызстан присоединился к соглашению ООН

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон "О присоединении Кыргызской Республики к Соглашению о принятии согласованных технических правил Организации Объединенных Наций для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих правил ООН, совершенному в городе Женеве 20 марта 1958 года".

Как передает Trend, cоглашение предоставляет правовую возможность странам-участникам получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на основании заводских испытаний. Отечественные производители могут получить ОТТС, сдав протоколы заводских испытаний и декларации к ним органу сертификации и испытательных лабораторий. При присоединении Кыргызстана к данному Соглашению процедура получения ОТТС станет дешевле и быстрее.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.