Кыргызстан и Финляндия обсудили инвестиционные возможности

БАКУ /Trend/ - В Бишкеке состоялся Кыргызско-финский бизнес-форум 2023, организованный Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызстана, при поддержке проекта ПРООН «Содействие торговли», финансируемого правительством Финляндии, передает в понедельник Trend.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов заявил, что в стране работают иностранные инвесторы.

"Экспорт Кыргызстана в Финляндию в 2022 году составил $112 тысяч, импорт — $3,5 миллиона. В Кыргызстане работают иностранные инвесторы, и страна всегда готова принять новых предпринимателей. Мы полностью поддерживаем инициативы и проекты иностранных инвесторов и готовы оказать максимальную помощь в их дальнейшей реализации", - отметил Эдиль Байсалов.

Посол Финляндии Сойли Мякеляйнен-Буханист, в свою очередь, отметила, что проекты ПРООН, такие как "Помощь в торговле", являются живым воплощением финских ценностей инклюзивности, устойчивого развития и партнерства.

"В партнерстве с правительством Финляндии ПРООН помогает правительству Кыргызской Республики в создании среды, в которой бизнес может процветать и вносить вклад в устойчивое развитие", - сообщила посол Финляндии.

Национальное агентство рассказало участникам бизнес-форума о благоприятном инвестиционном климате, защите частного капитала иностранных инвесторов, совершенствование системы управления в сфере инвестиций.

В заключении мероприятия стороны высказали готовность к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству между Кыргызстаном и Финляндией.

Отметим, что в рамках бизнес-форума представители более 10 финских компаний провели двусторонние встречи в формате В2В.