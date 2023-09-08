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Китайская провинция выразила готовность укреплять сотрудничество с Кыргызстаном

Кыргызстан Материалы 8 сентября 2023 22:52 (UTC +04:00)
Китайская провинция выразила готовность укреплять сотрудничество с Кыргызстаном

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Китайская провинция Шаньдун выразила готовность углублять сотрудничество с предпринимателями из Кыргызстана.

Об этом секретарь Партийного комитета провинции Шаньдун Линь У на конференции по корпоративному сотрудничеству между Кыргызстаном и провинцией Шаньдун, передает Trend.

Он подчеркнул, что провинция Шаньдун, один из ведущих промышленных регионов Китая с третьим по объему ВВП в стране, планирует активно поддерживать ведущие предприятия Кыргызстана.

По его словам, планируется развивать сотрудничество в области промышленности, туризма и культурных обменов, что будет способствовать развитию и расширению бизнеса, туризма и культурного обмена между этими двуми регионами.

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