Китайская провинция выразила готовность укреплять сотрудничество с Кыргызстаном

БАКУ /Trend/ - Китайская провинция Шаньдун выразила готовность углублять сотрудничество с предпринимателями из Кыргызстана.

Об этом секретарь Партийного комитета провинции Шаньдун Линь У на конференции по корпоративному сотрудничеству между Кыргызстаном и провинцией Шаньдун, передает Trend.

Он подчеркнул, что провинция Шаньдун, один из ведущих промышленных регионов Китая с третьим по объему ВВП в стране, планирует активно поддерживать ведущие предприятия Кыргызстана.

По его словам, планируется развивать сотрудничество в области промышленности, туризма и культурных обменов, что будет способствовать развитию и расширению бизнеса, туризма и культурного обмена между этими двуми регионами.