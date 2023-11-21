Достигнуто соглашение об экспорте крупной партии картофеля из Кыргызстана в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Фермеры из Нарынской и Иссык-Кульской областей Кыргызстана будут экспортировать крупную партию картошки в столицу Узбекистана Ташкент, говорится в сообщении Торгового представительства Кыргызстана в Узбекистане, передает Trend.

Согласно информации, соглашение было достигнуто после переговоров торгового представителя Кыргызстана в Узбекистане Алмаза Темирбекова с узбекскими импортерами.

Согласно соглашению, первая поставка составит около 1000 тонн, отправка состоится после лабораторной экспертизы.

Отмечается, что успешное сотрудничество подчеркивает не только высокое качество продукции, но и выгодные условия сделки, что является важным фактором для долгосрочных партнерских отношений в сфере торговли и экономики. Торговое представительство выразило гордость за вклад Кыргызстана в укрепление региональных связей и выразило ожидание новых перспектив в международной торговле.