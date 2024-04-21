Малайзийская авиакомпания может запустить рейс Куала-Лумпур – Бишкек

БАКУ /Trend/ - Малайзийская авиакомпания AirAsia планирует начать осуществлять рейс между Куала-Лумпуром и Бишкеком, сообщает пресс-службы МИД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, на встрече посла Анвара Анарбаева с директором департамента по глобальной политике и правительственным связям AirAsia Замани Рафиком, которая состоялась в посольстве Кыргызстана в Малайзии 18 апреля, были обсуждены перспективы установления прямых пассажирских и грузовых авиарейсов между Куала-Лумпуром и Бишкеком. Посол подчеркнул, что запуск удобных и доступных по цене прямых авиарейсов будет способствовать развитию туризма, торговли, бизнес-связей, а также культурных и образовательных обменов между двумя странами.

Представитель авиакомпании также выразил заинтересованность в расширении сети направлений полетов, включая возможное начало прямых авиарейсов по маршруту Куала-Лумпур – Бишкек по доступным для граждан обеих стран ценам. Кроме того, компания выразила готовность посетить Кыргызстан для изучения перспектив сотрудничества в ближайшем будущем.