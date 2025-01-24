Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

В Бишкеке обсудили сотрудничество Кыргызстана и Японии в консульской сфере

Кыргызстан Материалы 24 января 2025 07:14 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
Все материалы

БИШКЕК /Trend/ - 22 января в Бишкеке состоялась встреча директора Консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Сейтека Жумакадыр уулу с консулом посольства Японии в Кыргызстане Кинугава Сатоси, сообщили в МИД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере, включая практическую реализацию договоренностей об отмене визовых требований для обладателей дипломатических и служебных паспортов Кыргызстана и Японии.

Сообщается, что особое внимание было уделено вопросам защиты прав и интересов граждан обеих стран, а также созданию благоприятных условий для их проживания и трудовой деятельности на территориях друг друга. Было отмечено успешное завершение согласования меморандума о трудоустройстве граждан Кыргызстана в Японии и механизмов его реализации в рамках новых визовых процедур.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжать тесное взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости