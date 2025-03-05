БИШКЕК /Trend/ - Классические произведения Кыргызстана будут переведены на азербайджанский язык.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Кыргызстана, такое решение было принято на переговорах посла Кыргызстана в Азербайджане Максата Мамытканова с председателем Союза писателей Азербайджана Анаром Рзаевым.

"Стороны обсудили перспективы сотрудничества, направленного на укрепление литературных связей между двумя странами. Важным итогом стало решение сторон об обмене списками ключевых произведений классиков Кыргызстана и Азербайджана для их перевода на кыргызский и азербайджанский языки с последующим распространением среди читателей двух стран", - говорится в сообщении ведомства.

Встреча прошла по инициативе посольства в рамках программы сотрудничества между правительствами на 2024-2029 годы. В завершение собеседники подтвердили намерение сохранять и продвигать культурное наследие двух народов, создавая новые возможности для читателей и исследователей.