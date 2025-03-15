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Китай предложил Кыргызстану построить железную дорогу Аксу – Бедель – Балыкчы

Кыргызстан Материалы 15 марта 2025 05:10 (UTC +04:00)

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БИШКЕК /Trend/ - Губернатор округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Адили Али на встрече с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакытымом Торобаевым предложил построить железную дорогу Аксу – Бедель – Балыкчы, сообщили в Кабинете министров, передает Trend.

Адили Али подчеркнул, что Китай придает большое значение укреплению сотрудничества с Кыргызстаном.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, особое внимание уделив развитию инфраструктуры пункта пропуска «Бедель», улучшению транспортной и логистической доступности этого пограничного перехода, а также созданию новых возможностей для туризма.

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