Китай предложил Кыргызстану построить железную дорогу Аксу – Бедель – Балыкчы

БИШКЕК /Trend/ - Губернатор округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Адили Али на встрече с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакытымом Торобаевым предложил построить железную дорогу Аксу – Бедель – Балыкчы, сообщили в Кабинете министров, передает Trend.

Адили Али подчеркнул, что Китай придает большое значение укреплению сотрудничества с Кыргызстаном.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, особое внимание уделив развитию инфраструктуры пункта пропуска «Бедель», улучшению транспортной и логистической доступности этого пограничного перехода, а также созданию новых возможностей для туризма.